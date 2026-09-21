Dresden/Wiesbaden (dpa/sn) - Die sächsischen Obstbauern haben 2026 weniger Kirschen geerntet als im vergangenen Jahr. Rund 2.000 Tonnen Süß- und Sauerkirschen wurden in diesem Jahr geerntet - knapp 23 Prozent weniger als 2025, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im vergangenen Jahr waren es demnach noch knapp 2.600 Tonnen gewesen. Den Angaben zufolge wurden 250 Tonnen (rund 33 Prozent) weniger Süßkirschen geerntet und über 300 Tonnen (18 Prozent) weniger Sauerkirschen.
Erntebilanz Geringere Kirschernte in Sachsen
dpa 21.09.2026 - 13:57 Uhr