Erntebilanz: Geringere Kirschernte in Sachsen

Bundesweit kamen die Betriebe auf 48.500 Tonnen Süß- und Sauerkirschen. Das waren 7,8 Prozent mehr als im Zehnjahresdurchschnitt und 3,0 Prozent mehr als im bereits ertragreichen Vorjahr. Die Zunahme ging allein auf Süßkirschen zurück. Deren Ernte lag deutschlandweit mit 38.900 Tonnen um 16,2 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. Bei Sauerkirschen fiel die Ernte dagegen deutlich schwächer aus: Mit 9.600 Tonnen lag sie 16,8 Prozent unter dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2025.