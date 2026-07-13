Weil das Wetter sonnig und warm ist, kommt derzeit keine Hektik bei der Ernte auf – im Gegenteil. „Bislang war trotz der Hitze nicht alles reif“, sagt Pflanzenbauchef Jonas Lunkeit. Am Samstagmorgen hatte das Getreide noch eine Feuchte von 15,6 Prozent. Da konnte man zwar schon dreschen, doch weil die Wetterlage stabil ist, warteten die Landwirte noch ein paar Stunden ab. Weniger Feuchte bedeutet, dass die Körner noch besser und ohne Trocknung gelagert werden können. Um 15 Uhr waren es 13 Prozent – nun also ging es oberhalb von Fambach los.