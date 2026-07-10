Ernte Machen Hitze und Trockenheit dem Weizenland Hessen Probleme?

Der Landesbetrieb testet daher verschiedene Sorten über mehrere Jahre bei verschiedenen Bedingungen, wie er mitteilt. So könne herausgefunden werden, welche die umweltstabilste für die jeweiligen Regionen sei. "Durch die unabhängige und mehrjährige Betrachtung können so fundierte und gesicherte Sortenempfehlungen passgenau erarbeitet werden."

Was sind die größten Herausforderungen beim Winterweizen?

Die größte Herausforderung für die heimische Landwirtschaft sei der Kostendruck im internationalen Wettbewerb. "Die Preise für konventionellen Weizen bilden sich am Weltmarkt", sagt Schneider. "Hiesige Betriebe erzielen langfristig gute Weizenerträge, haben aber im weltweiten Vergleich mit hohen Arbeits-, Maschinen- und Administrationskosten zu kämpfen."

Auch eine langfristige Entwicklung der Weizenerträge sei herausfordernd. "Diese stagnieren in Deutschland seit etwa 20 Jahren. Bei steigenden Kosten und dem Inflationsdruck der letzten Jahre wird aber eine steigende Ertragssituation zur Kompensation benötigt", erklärt Schneider.

Dieses Jahr ist nach Ansicht des Bauernverbands "die Kombination aus einem trockenen Frühjahr und den hohen Temperaturen während der Kornfüllungs- und Abreifephase" die größte Herausforderung. "Neben möglichen Ertragseinbußen bereiten insbesondere die Qualitätsentwicklung und die teils niedrigen Proteingehalte Sorgen. Hinzu kommt, dass die Auswirkungen der Hitze je nach Standort, Bodengüte und Sorte sehr unterschiedlich ausfallen, was die Ernteergebnisse schwer vorhersehbar macht."

Getreidepreise stünden unter Druck, heißt es. Und Kosten für Dünger, Treibstoff, Saatgut, Energie und Maschinen liegen demnach auf hohem Niveau. "Selbst dort, wo ordentliche Erträge erzielt werden, ist die Wirtschaftlichkeit nicht automatisch gesichert", sagt von Spee. "Für die Betriebe kommt es deshalb in diesem Jahr besonders darauf an, sowohl Ertrags- als auch Qualitätsverluste möglichst gering zu halten, um unter den gegebenen Marktbedingungen auskömmliche Erlöse zu erzielen."