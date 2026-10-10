Ernte: Dürre und Hitze belasten Ernten – Direktvermarkter leiden

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Die Dürre und Hitze in diesem Sommer haben nach Angaben des Hessischen Bauernverbandes je nach Standort und Kultur zu unterschiedlich starken Ertrags- und Qualitätseinbußen geführt. "Besonders betroffen sind regional Kartoffeln, Mais, Zuckerrüben sowie einzelne Obstkulturen", erklärte eine Verbandssprecherin auf Anfrage. "Wo das Angebot knapper wird und gleichzeitig keine ausreichenden Ausgleichsmengen aus anderen Regionen zur Verfügung stehen, kann dies zu höheren Preisen entlang der Wertschöpfungskette führen."