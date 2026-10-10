Ernte: Dürre und Hitze belasten Ernten – Direktvermarkter leiden

Die konkreten Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise seien aber schwer absehbar. So gebe es Produkte, deren Preisentwicklung weniger von der hessischen Ernte abhänge und dafür stärker von der Verfügbarkeit von Waren aus anderen Regionen Europas und der Welt. So werde gerade Getreide auf internationalen Märkten gehandelt. "Deshalb können auch schwächere Ernten in Deutschland mit einem ausreichenden Angebot aus anderen Erzeugungsregionen zusammentreffen", so die Sprecherin. "Verbraucherpreise für Brot und Backwaren werden zudem wesentlich von Energie-, Personal-, Transport- und Verarbeitungskosten beeinflusst und weniger vom reinen Rohstoffpreis des Getreides."