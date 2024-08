Ernte: Bauernverband legt Thüringer Erntebilanz vor

Buttstädt (dpa/th) - Thüringens Bauernverband legt am Donnerstag in Buttstädt im Kreis Sömmerda die Bilanz der diesjährigen Ernte vor. Nach bisherigen Prognosen fiel die Getreideernte geringer aus als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Etwa 2,2 Millionen Tonnen Getreide könnten in die Scheunen gebracht worden sein. Das wären nach Berechnungen des Statistischen Landsamtes neun Prozent weniger als im langjährigen Mittel.