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  6. Sommerrodelbahn lädt ein

Ernstthal Sommerrodelbahn lädt ein

Dank des schönen Frühlingswetters konnte an der Sommerrodelbahn am südlichen Ortseingang von Ernstthal die Rodelsaison eröffnet werden.

Ernstthal: Sommerrodelbahn lädt ein
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Die Sommerrodelbahn in Ernstthal. Foto:  

Während der Osterferien lädt die Freizeiteinrichtung jung und alt zu Spaß und Action ein. Der Spaß auf der Bahn gleich neben der Ortsdurchfahrt beginnt bereits mit der Bergauffahrt. Auf einer Länge von 520 Metern wird der Schlitten rückwärts mit dem Gast den Berg hinaufgezogen. In 835 Metern Höhe startet die turbulente Talfahrt. Auf einer Streckenlänge von rund 800 Metern fährt man unter drei Brücken hindurch und schlängelt sich durch elf abenteuerliche Steilkurven. Die Benutzung der Rodelbahn ist erst für Kinder ab drei Jahren erlaubt, für Kinder bis acht Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen.

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Im Tal kann man am Bistro No 41 eine Stärkung zu sich nehmen und bei schönem Wetter im Biergarten die Sonne genießen, aber auch in der urig eingerichteten Kaminhüttn sitzen. Ausreichend Parkmöglichkeiten sind direkt vor Ort vorhanden. Die Öffnungszeiten sind witterungsabhängig, bei Regen muss die Anlage sicherheitsbedingt geschlossen werden.

Folgende Öffnungszeiten gelten während der Osterferien:

Mittwoch, 8. April, bis Sonntag, 19. April täglich 13 bis 17 Uhr. Am Montag, 13. April, bleibt die Anlage geschlossen.

www.erlebniswelt-ernstthal.de