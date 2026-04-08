Ernstthal: Sommerrodelbahn lädt ein

Während der Osterferien lädt die Freizeiteinrichtung jung und alt zu Spaß und Action ein. Der Spaß auf der Bahn gleich neben der Ortsdurchfahrt beginnt bereits mit der Bergauffahrt. Auf einer Länge von 520 Metern wird der Schlitten rückwärts mit dem Gast den Berg hinaufgezogen. In 835 Metern Höhe startet die turbulente Talfahrt. Auf einer Streckenlänge von rund 800 Metern fährt man unter drei Brücken hindurch und schlängelt sich durch elf abenteuerliche Steilkurven. Die Benutzung der Rodelbahn ist erst für Kinder ab drei Jahren erlaubt, für Kinder bis acht Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen.