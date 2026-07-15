Gefeiert wird das Mondstürerfest auf dem Dorfhüttenplatz, wo am Freitag, 17. Juli, 18 Uhr der offiziell Bieranstich erfolgt. Ab 20 Uhr unterhält dann Carsten Kirsch die Gäste live mit seinem Gesang. Der Samstag steht vor allem im Zeichen der 25. Oldtimer-Mittelgebirgsrundfahrt. Diese startet, wie gewohnt, 10 Uhr auf dem Dorfhüttenplatz. Allerdings haben sich die Organisatoren anlässlich des Jubiläums etwas Besonderes ausgedacht.