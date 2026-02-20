Das Szenario am Donnerstagabend war zum Glück nur eine unangekündigte Einsatzübung der Feuerwehr im Römhilder Ortsteil Haina. Dabei probten die Einsatzkräfte den Ernstfall: Angenommen wurde ein Unfall mit einem Radlader, der mit einem Strohballen beladen war. Das Fahrzeug war in dem Szenario verunglückt und hatte eine Person unter sich begraben, die mit den Beinen eingeklemmt war und sich nicht selbst befreien konnte.