Ruhig und friedlich liegt er da, der Bergfriedhof in Helba. Die Gräber, Wege und Treppen sind gepflegt und sicher. Hinter diesem schönen Erscheinungsbild steckt einiges an Arbeit, der sich der Helbaer Friedhofsverein seit elf Jahren verschrieben hat. Bereits im letzten Jahr wurde eine Mauer gebaut, in diesem Jahr folgte die nächste. „Wir hatten zu Beginn der Vereinsgründung kesseldruckimprägnierte Rundhölzer gelegt. Das war notwendig, um den Friedhof gegen Hangrutschung zu sichern. Je nach Belastung sind einige nun morsch geworden. Und so entstand die Idee, eine Natursteinmauer zu setzen“, erzählt Kai Hackenschmidt vom Friedhofsverein. Nun sind die Arbeiten an der zweiten Mauer abgeschlossen.