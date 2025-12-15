Erneute Kontrolle: Ursache für Gestank am Untermain gefunden

Karlstein (dpa/lby) - Das Rätsel um den seltsamen Gestank im unterfränkischen Karlstein ist gelöst. Verursacher sei ein Unternehmen im Industriepark Karlstein, teilte das Landratsamt Aschaffenburg mit. Bei einer unangekündigten Kontrolle sei dort Ende November ein Geruch festgestellt worden, der den in den vergangenen anderthalb Jahren gemeldeten Gerüchen stark ähnele. Dieser sei sowohl in der direkten Umgebung als auch im benachbarten Seligenstadt auf der hessischen Mainseite wahrgenommen worden.