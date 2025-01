Anlagen mit 597 Megawatt genehmigt

Während in Deutschland 2024 so viele neue Windkraftanlagen genehmigt wurden wie noch nie, lag Thüringen beim Ausbau nur im hinteren Mittelfeld. Nach den Zahlen der Fachagentur wurden zwischen Harz und Thüringer Wald Windkraftanlagen mit einer Leistung von 597 Megawatt genehmigt – etwa so viel wie in Bayern und halb so viel wie in Hessen.