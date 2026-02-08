Erneuerbare Energien Weniger Windstrom trotz Ausbaus – Wetter bremst Erzeugung

Hamburg - Die für die Energiewende wichtigen Windkraftanlagen haben in Deutschland 2025 trotz starken Ausbaus weniger Strom produziert als im Jahr zuvor. Insgesamt wurden nach vorläufigen Daten im vergangenen Jahr 132,6 Terawattstunden (TWh) Windstrom erzeugt - nach 138,3 TWh im Jahr zuvor, wie der für die Nordsee zuständige Netzbetreiber Tennet Germany der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Über alle Erzeugungsgarten hinweg wurden im vergangenen Jahr nach Angaben der Bundesnetzagentur insgesamt 437,6 TWh Strom realisiert.