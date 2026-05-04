Erneuerbare Energien: Weniger Strom-Abregelungen in Ostdeutschland

Magdeburg/Bonn - Um die Stromnetze nicht zu überlasten, ist die Stromerzeugung in den ostdeutschen Bundesländern im vergangenen Jahr deutlich seltener gedrosselt worden als in den Jahren zuvor. In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr rund 470 Gigawattstunden Strom abgeregelt, teilte das Energieministerium mit. 2023 waren es den Angaben zufolge 800 Gigawattstunden - ein Rückgang um rund 40 Prozent. Auch in Sachsen und Thüringen ist die Entwicklung laut Daten der Bundesnetzagentur ähnlich. Bundesweit dagegen stieg die Zahl der Abregelungen.