Erneuerbare Energien: Weiterer Gegenwind für Windkraft im Wald

Leipzig (dpa/sn) - Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Sachsen lehnt Windkraftanlagen im Wald generell ab und fordert einen naturverträglichen Ausbau erneuerbarer Energien. Hintergrund ist der Umstand, dass der Freistaat derzeit seine Regionalpläne überarbeitet, um das gesetzlich vorgegebene Flächenziel von zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie zu erreichen. "Der Nabu Sachsen hat alle Planentwürfe geprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass wichtige Anforderungen des Natur- und Artenschutzes in zahlreichen Fällen nicht ausreichend berücksichtigt wurden", teilte der Verband mit. Zu viele Vorrangflächen würden in Waldgebieten liegen.