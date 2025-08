Die Verbraucherzentrale plädiere für klare und verlässliche politische Regelungen, wie es mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland weitergehe, egal, ob es sich um Heizungen oder Elektroautos handelt. "Die Industrie beklagt sich ja zu Recht, dass sie stabile Rahmenbedingungen braucht, um investieren zu können", so Walther. "Verbraucher brauchen das aber auch." Wichtig seien eindeutige und langfristige Zusagen, welche Technologien in Zukunft wie gefördert würden.