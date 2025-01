Die meisten Biogasanlagen in Thüringen gebe es laut Landesenergieagentur in den landwirtschaftlich geprägten Regionen Ostthüringens, vornehmlich in den Landkreisen Altenburger Land (51 Anlagen), Greiz (43 Anlagen) und Saale-Orla-Kreis (51 Anlagen). Insgesamt existierten in Thüringen etwa 250 landwirtschaftliche Biogasanlagen.