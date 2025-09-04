Auf einer landwirtschaftlich wenig bedeutsamen Fläche der Milch-Land GmbH direkt hinter dem Jungkälberstall hat Swisspower Renewables die erste Flächenphotovoltaik-Anlage in Deutschland nun in Betrieb genommen. Der erste Strom wurde bereits im Juli eingespeist. 30 Jahre lang soll die Anlage Strom aus Sonnenlicht produzieren. Dazu ist eine Fläche von etwa zwei Hektar mit 3500 Solarmodulen bestückt worden, die im Bestfall 2 Megawatt Peak erreichen soll.