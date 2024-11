Bis zu neun Windräder sollen im Staatswald in der Gemeinde Pollenfeld im oberbayerischen Landkreis Eichstätt errichtet werden, bis zu vier Anlagen im oberfränkischen Schlüsselfeld nahe Bamberg. Im mittelfränkischen Ipsheim (Kreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) sollen bis zu sechs neue Windräder gebaut werden. In allen drei Kommunen gab es laut Staatsforsten positive Abstimmungsgespräche mit der jeweiligen Gemeindeverwaltung. Die drei Windparks sollen Strom für insgesamt 71.000 Haushalte erzeugen.