Die Anlage wird bereits die sechste dieser Art in der bayerischen Landeshauptstadt sein. München sei damit in Sachen Geothermie eine Ausnahme, sagte Habeck. In der Vergangenheit habe man sich in Deutschland an dieses Thema "nicht so richtig" herangetraut. Dabei könnte theoretisch rund ein Viertel der deutschen Wärmeversorgung über Geothermie bereitgestellt werden. Dieses Potenzial sollte man versuchen, zu heben, betonte der Minister.