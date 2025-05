Erneuerbare Energien: Solarpark Ohrdruf versorgt Haushalte mit Strom

In Thüringen boomt die Installation neuer Solaranlagen - nicht nur wegen einer jährlich steigenden Zahl an Balkonkraftwerken. Im Januar dieses Jahres war die hunderttausendste Photovoltaikanlage in Betrieb gegangen. Darunter waren mehr als 2.500 Freiflächenanlagen wie in Ohrdruf. Damals betrug die Leistung aller in Thüringen installierten Solaranlagen mehr als 2.800 Megawatt. Im Jahr 2023 lag die Leistung bei 2.419 Megawatt.