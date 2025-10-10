Gilching (dpa/lby) - Auf einem Baggersee im oberbayerischen Gilching ist eine ungewöhnliche Solaranlage eröffnet worden. Nicht nur, dass sie schwimmt - sie tut das im Stehen und kann so nicht nur das Licht besser nutzen, sondern bedeckt auch weniger Wasseroberfläche. Ministerpräsident Markus Söder, der die Anlage ihrer Bestimmung übergab, lobte sie auf dem Kurznachrichtendienst X als "Ingenieurskunst" und betonte: "So geht Energiewende."
Erneuerbare Energien Solaranlage schwimmt im Stehen
dpa 10.10.2025 - 13:29 Uhr