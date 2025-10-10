Erneuerbare Energien Solaranlage schwimmt im Stehen

Normalerweise liegen "schwimmende" Solaranlagen auf dem Wasser. Bei der jetzt in Betrieb genommenen Anlage stehen sie dagegen auf schwimmenden Kunststoff-Hohlkörpern. Ein Beton-Gegengewicht unter Wasser hält sie aufrecht und stellt sicher, dass sie auch bei Wind wieder in ihre Ursprungsposition zurückkehren, wie das ausführende Unternehmen Sinn Power erklärt. Zudem seien die Module so ausgerichtet, dass sie vor allem in den Morgen- und Abendstunden besonders viel Strom produzieren.