Laut Landesenergieagentur wurden in allein in der ersten Jahreshälfte im Freistaat fast 12.000 neue Solaranlagen in Betrieb genommen. Die installierte Leistung lag zu diesem Zeitpunkt bei 2.613 Megawatt und decke 21,5 Prozent des Stromverbrauchs im Freistaat. Der Zuwachs wird damit begründet, dass sich viele Thüringer von den Preisen am Energiemarkt unabhängiger machen wollen. Zudem böten gesetzliche Erleichterungen und Steuervergünstigungen einen Anreiz.