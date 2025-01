Bereits installiert wurden bei der Kammer fünf Wärmepumpenmodelle einschließlich einer Solaranlage als Energiequelle. Die mobile Wärmepumpe sei eine Ergänzung und werde auf einen Anhänger montiert. Sie sei so flexibel in verschiedenen Bildungsstätten einsetzbar. Pro Jahr können nun mehr als 100 Auszubildende in den Berufen Elektroniker und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik mit der neuen Technik ihre Kenntnisse vertiefen, so die Kammer.