Erneuerbare Energien: Kommunen in Sachsen investieren Millionen in Energiewende

Demnach kommt vor allem die Lausitz gut voran. So erhalten die Stadtwerke Weißwasser fast 13 Millionen Euro für die Errichtung einer Zehn-Megawatt-Luft-Wärmepumpe, die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda werden mit mehr als 16 Millionen Euro gefördert. Zudem bekommen die Stadtwerke Niesky laut Ministerium mehr als sechs Millionen Euro, die Wärmeversorgung Radeberg bei Dresden erhält knapp zehn Millionen Euro.