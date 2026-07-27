Im in der Vorjahresbefragung hätten noch 87 Prozent der befragten Thüringer Unternehmen das Ziel unterstützt, den eigenen Betrieb bis spätestens zum Jahr 2045 klimaneutral aufzustellen. Nun teilten dieses Ziel nur noch 38,2 Prozent der Unternehmen - trotz der Verschiebung auf das Jahr 2050.



"Die Energiewende verliert an Akzeptanz, wenn sie für die Unternehmen vor allem steigende Kosten, zusätzliche Vorgaben und unsichere Investitionsbedingungen bedeutet", erklärte IHK-Präsident Peter Zaiß. Er verlangte erneut, die nationalen CO₂-Bepreisung von Wärme und Verkehr auszusetzen. Fast die Hälfte der befragten Thüringer Betriebe erwarte durch die hohen Energiepreise Nachteile für die eigene Wettbewerbsfähigkeit - 2025 waren es 39 Prozent. Jedes dritte Unternehmen plane, Investitionen zurückzustellen.