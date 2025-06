Erneuerbare Energien: Grüne: Staatsregierung erwägt Wortbruch in Energiepolitik

Grüne: Lieber kein Gesetz als so ein Gesetz

Zum anderen, kritisieren die Grünen, solle die Vorschrift zur Bürgerbeteiligung in eine bloße Soll-Vorschrift umgewandelt werden. Und es solle ein "Ablasshandel" mit nur noch 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde für die Kommunen ausreichend sein - was aber schon Praxis und geltende Rechtslage sei. "So ist das Gesetz ein Witz. Lieber kein Gesetz als so ein Gesetz", sagte Stümpfig. Die Staatsregierung habe es geschafft, einen schlechten Gesetzentwurf noch schlechter zu machen: "Der neue Entwurf der Söder-Regierung hat überhaupt keinen Mehrwert mehr für die Menschen vor Ort."