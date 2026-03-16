Erneuerbare Energien: Förderstopp bei Solar - Thüringen macht sich Sorgen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Energieminister Tilo Kummer sieht vom Bund geplante Einschnitte bei der Förderung neuer, kleiner Solaranlagen kritisch. Beim diskutierten Förderstopp für solche Dachanlagen sei Vorsicht geboten, sagte der BSW-Politiker in Erfurt. "Würden die Pläne eins zu eins umgesetzt, könnten sie Verunsicherungen und Investitionsstopps zur Folge haben." Das betreffe in Thüringen viele Haushalte, die den Kauf einer Solaranlage erwägen oder vor einem Hausprojekt stünden. In den vergangenen Jahren waren tausende neue Solaranlagen im Freistaat installiert worden.