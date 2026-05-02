Erneuerbare Energien Erörterung zu Prestige-Windpark Altötting - Bühne für Bürger

Sorge um Chemikalien im Boden

Ein viel diskutiertes Thema in der Region ist der Wasser- und Bodenschutz - denn das Gebiet ist mit PFAS-Chemikalien, insbesondere PFOA aus der nahegelegenen Industrie, belastet. Die Chemikalie war vor Jahren im Blut von Anwohnern gefunden worden, Trinkwasserbrunnen mussten mit Filtern ausgestattet werden. Nun könnten, so die Befürchtung, durch die Erdarbeiten die Stoffe erneut freigesetzt werden.

Bei Qair heißt es dazu, ein Bodenmanagementkonzept soll sicherstellen, dass belastetes Erdreich nicht ausgewaschen wird. Auch Maßnahmen zum Trinkwasserschutz sind vorgesehen. Unter anderem soll die Erde auf einer Fläche von 2.700 Quadratmetern pro Anlage für Baufahrzeuge und Kran nicht ausgehoben, sondern mit einer Spezialbetonmischung verfestigt werden.

Anwohner fürchten auch mögliche Lärmbelastungen und den Schattenwurf der Windräder. Aktuell ist ein Abstand von 1.200 Metern zu geschlossenen Wohnbebauungen geplant - nach Debatten mit den Bürgern 200 Meter mehr als behördlich seitens der Bayerischen Staatsforsten und der Planungsbehörde vorgegeben.