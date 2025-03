München (dpa/lby) - In einigen speziell ausgewiesenen Flächen in Bayern wird für den Bau von Windrädern künftig nur noch eine geringere Ausgleichszahlung für die Beeinträchtigung der Landschaft fällig. Das teilten das Wirtschafts- und das Umweltministerium in München mit. Für die Errichtung von Windrädern ist in Bayern eine "Ersatzzahlung für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes" zu zahlen. Dies gilt in der Branche als großes Hemmnis für den Ausbau der Windenergie.