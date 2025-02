München (dpa/lby) - Der Ausbau von klimafreundlichen Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern staatlicher Gebäude im Freistaat kommt weiterhin nur schleppend voran. "Derzeit sind auf 654 staatlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) in Betrieb", heißt es in einer Antwort des zuständigen Bauministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Landtag. Zudem seien PV-Anlagen an den Fassaden 22 staatlicher Gebäude installiert.