Der Standort in Erfurt biete auch Fachkräfte und ein starkes industrielles Umfeld, sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) bei der feierlichen Eröffnung. Entstanden sei einer der großen Produktionsstandorte von Elektrolyseuren in Deutschland.



Die in Erfurt hergestellten Elektrolyseure basieren nach Unternehmensangaben auf der Technologie des Partners HydrogenPro. Die ersten seien für eine 100-Megawatt-Wasserstoffanlage der Salzgitter AG zur CO2-armen Stahlproduktion bestimmt.