Am Ende der rund zweistündigen Ausführungen und Diskussion zu Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe von Altenfeld stand die Zustimmung der von Ortschaftsbürgermeister Jens Richter vorgetragenen Stellungnahme gegen das Vorranggebiet W 58. Dieses von der Planungsgemeinschaft Ostthüringen vorgesehene Gebiet in Sichtweite von Altenfeld teilt sich in drei Splittergruppen. Sie sollen beitragen, dass der Regionalraum Ostthüringen bis zum Jahr 2032 sein aufgedrücktes Ziel schafft, 1,7 Prozent seiner Flächen für Windenergiegewinnung zur Verfügung zu stellen. Aktuell seien es nur 0,4 Prozent, sagt Jens Richter. Um sachlich diskutieren zu können, war es für ihn wichtig, sich bei diesem Thema einen Fachmann dazu zu holen. Diesen fand er in Frank Hummel. Er ist Thüringens Landesvorsitzender im Bundesverband Windenergie.