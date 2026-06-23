Erneuerbare Energie: Sachsen will Photovoltaik-Anlagen im Wald stoppen

"PV-Anlagen im Wald stehen unseren fachpolitischen Zielen komplett entgegen. Der Wald ist Lebensraum, Klimaschützer, Wasserspeicher und Erholungsort. Wir tragen Verantwortung für seinen Erhalt", betonte Forstminister Georg-Ludwig von Breitenbuch. Photovoltaik solle dorthin kommen, "wo sie sinnvoll ist und wo kein Baum weichen muss", so der CDU-Politiker.