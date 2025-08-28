Ob Gemeinderatsvorsitzende Elke Zinner (Freie Wähler) am Mittwoch ein Déjà-vu hatte, muss sie selbst entscheiden. Aber ihr Satz – gerichtet an Gemeinderat Stephan Krasemann (AfD/Allianz für Frankenblick) – „Komm endlich auf den Punkt“ fiel so auch im Januar. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn zur jüngsten Sitzung des Gemeinderats Frankenblick wurde ein Tagesordnungspunkt ähnlich aufgerufen wie bereits vor Monaten. Es ging um die zweite Änderung des Flächennutzungsplanes parallel zum Bebauungsplan für einen Solarpark im Ortsteil Effelder. Damals wie heute ging es darum, eine – in der Gemeinde – zu verortende fehlerhafte Planung zu „heilen“. Aber die Vorgeschichte ist länger und wurde von Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe ausführlich erläutert. Im April vergangenen Jahres hatte die Gemeinderäte die Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine Photovoltaik (PV)-Anlage im Ortsteil Effelder befürwortet – fraktionsübergreifend. Wenige Monate später wurde ein neuer Gemeinderat gewählt, der dann im Januar vor einem kleinen, aber nicht unwesentlichen Problem stand.