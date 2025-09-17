Erneuerbare Energie: Betreiber müssen auch Fundamente von Windrädern abreißen

Erfurt (dpa/th) - Betreiber von Windrädern in Thüringen müssen künftig auch für den Abriss der massiven Fundamente der Anlagen finanziell geradestehen. Das sieht eine Regelung des Infrastrukturministeriums vor, die seit Ende August gilt, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Danach sind die Betreiber am Ende der Laufzeit von Windkraftanlagen für den vollständigen Rückbau der Fundamente, von Wegen und anderen versiegelten Flächen zuständig. Sie müssten für die Kosten eine Sicherheitsleistung von 6,5 Prozent der Investitionssumme zurücklegen.