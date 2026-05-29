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Erneuerbare Energie Berater sollen Kommunen bei Energieprojekten helfen

Solaranlagen auf Kindergärten, Windräder auf Gemeindeland - Thüringens Kommunen sollen ihren Beitrag zur Energiewende leisten. Nun bekommen sie mehr Beratung.

Erneuerbare Energie: Berater sollen Kommunen bei Energieprojekten helfen
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Kommunen erhalten Unterstützung bei erneuerbaren Energien. (Illustration) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Kommunen können sich bei ihren Energieprojekten künftig Berater an ihre Seite holen. Das Land nutze für das Angebot Geld vom Bund, teilte das Energieministerium in Erfurt mit. Demnach stehen Thüringen aus einem Verbundprojekt des Bundesumweltministeriums 1,6 Millionen Euro zu. Ziel sei es, den Bau von Solaranlagen oder Windrädern in Städten und Gemeinden zu beschleunigen und die Akzeptanz erneuerbarer Energien zu erhöhen. 

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Bei der Landesenergieagentur werden demnach fünf Beraterstellen geschaffen. Die Projektleiter sollen Kommunen über eine vierjährige Laufzeit bei der Planung und Umsetzung von Windenergie‑ und Solarvorhaben unterstützen. 

Es gehe auch darum, Beteiligungsprozesse zu begleiten und Schulungen zu entwickeln. In Thüringen würden alle 605 Kommunen angesprochen. Die Beratungen würden noch in diesem Jahr starten. Das Projekt laufe bis April 2030.