Erneuerbare Energie: Berater sollen Kommunen bei Energieprojekten helfen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Kommunen können sich bei ihren Energieprojekten künftig Berater an ihre Seite holen. Das Land nutze für das Angebot Geld vom Bund, teilte das Energieministerium in Erfurt mit. Demnach stehen Thüringen aus einem Verbundprojekt des Bundesumweltministeriums 1,6 Millionen Euro zu. Ziel sei es, den Bau von Solaranlagen oder Windrädern in Städten und Gemeinden zu beschleunigen und die Akzeptanz erneuerbarer Energien zu erhöhen.