Ernennung und Einsegnung: 21 Frauen und Männer werden in Magdeburg ordiniert

Magdeburg - Landesbischof Friedrich Kramer will am Sonntag 21 Männer und Frauen im Magdeburger Dom offiziell einsegnen und in den Dienst der Verkündigung der Kirche stellen. Die Ordination berechtige die elf Frauen und zehn Männer aus Sachsen-Anhalt und Thüringen, öffentlich in Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen das Evangelium zu verkündigen und Sakramente zu spenden, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Auch die seelsorgerliche Schweigepflicht und das Beichtgeheimnis gehörten dazu, wie es hieß.