Ernennung: Thüringen ernennt 90 neue Rechtsreferendare

Erfurt (dpa/th) - Frischer Nachwuchs für die Thüringer Justiz: 90 neue Rechtsreferendare wurden heute ernannt, wie das Justizministerium mitteilte. Die angehenden Juristen absolvieren ihren Vorbereitungsdienst an den Landgerichten in Erfurt (33), Gera (31), Mühlhausen (17) und Meiningen (9). Nach Angaben des Ministeriums übertrifft das deutlich den bisherigen Höchstwert von 59 Ernennungen aus dem vergangenen November. Die Zahl der Nahwuchsjuristen steigt mit dem Einstellungstermin im Mai somit auf 147 in diesem Jahr - das sind 39 mehr als 2025.