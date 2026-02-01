Was ist im Winter?

"Im Gegensatz zu den Sommermonaten von April bis September ist in den Monaten von Oktober bis März die Sonnenbestrahlung in Deutschland nicht stark genug, um eine ausreichende Vitamin-D-Bildung zu gewährleisten", erklärt Restemeyer. Vitamin D kann aber im Körper gespeichert werden - und diese Speicher tragen zur Versorgung im Winter bei. "In den Wintermonaten reduziert der Körper die Speicher, und die können dann ab dem Frühjahr wieder aufgefüllt werden."

Für die gesunde Allgemeinbevölkerung gibt es keine generelle Empfehlung, im Winter zusätzlich Vitamin D in Form von Nahrungsergänzungsmitteln einzunehmen. Und: "Personen mit einem angemessenen Vitamin-D-Status haben in der Regel keinen zusätzlichen Nutzen durch die Einnahme von Vitamin D", heißt es vom BfR.

"Der neue Konsensus international ist, dass gesunde Erwachsene eigentlich keine Vitamin-D-Tabletten brauchen", sagt auch Endokrinologe Scharla. Viele große Studien der letzten Jahre hätten gezeigt, dass die Einnahme solcher Tabletten nachweisbare Effekte weder auf die Knochen noch auf das Herzgefäßsystem oder auf das Krebsrisiko habe.

Wann ist ein Arztbesuch sinnvoll?

Wer den Verdacht hat, einen Vitamin-D-Mangel zu haben, kann dies bei einem Arzt oder Ärztin überprüfen lassen. "Wenn man merkt, ich bin schwach und müde und fühle mich nicht gut. Das sollte man auf jeden Fall abklären lassen", so Scharla. "Das kann ein Vitamin-D-Mangel sein, aber es kann natürlich auch andere Ursachen haben, die anders behandelt werden müssen".