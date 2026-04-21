Ernährungstipps: TV-Moderator erzählt seine Geschichte

TV-Moderator, Buchautor und Podcaster Mario D. Richardt, bekannt aus der MDR-Sendung »Mach dich ran«, ist mit seinem neuen Buch »Mach dich schlank« am 22. April in Meiningen zu Gast. Er präsentiert um 19.30 Uhr ein Programm, das weit mehr ist als eine klassische Lesung. Offen, mitreißend und voller Selbstironie erzählt er seine eigene unglaubliche Geschichte: von einem peinlichen Moment im Live-TV über die Diagnose, die sein Leben auf den Kopf stellte, bis hin zur überraschenden Wende und einem sichtbar schlankeren Ich.