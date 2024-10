Ministerin sieht in Studie wichtige Erkenntnisse für Landwirtschaft von morgen

"Der Geschmack der Zukunft wird in den Essgewohnheiten von heute entdeckt", betonte Kaniber. "Unsere Aufgabe ist es, diese Geschmäcker zu erkennen und daraus Visionen für eine nachhaltige Landwirtschaft und eine starke Ernährungswirtschaft zu entwickeln." Was auf den Tellern der Menschen liege, bestimme, was künftig auf den Feldern wachse. "Nur wer weiß, was gekauft und gegessen wird, kann nachhaltig und nachhaltig erfolgreich anbauen."