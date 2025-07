Berlin - Die Welthungerhilfe blickt mit großer Sorge auf die Kürzungen von Hilfsgeldern in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland. "Kürzungen von Finanzmitteln kosten Menschenleben", warnte die Präsidentin der Hilfsorganisation, Marlehn Thieme in Berlin. "Was auf dem Papier wie ein Sparkurs aussieht, bedeutet für Millionen Menschen Hunger, Flucht oder sogar den Tod."