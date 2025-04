Ernährungspsychologie Apfel gut, Schoko böse: Wenn gesundes Essen Obsession wird

"Für diese gesunde Ernährung werden ganz persönliche, subjektive Maßstäbe angelegt", beschreibt Barthels, die sich seit über zehn Jahren mit dem Phänomen beschäftigt. Tatsächlich ist das Spektrum der möglichen Ernährungsweisen bei Menschen, die an Orthorexie leiden, breit: Veganerinnen können ebenso betroffen sein wie Menschen, die der "Carnivore Diät" folgen, also hauptsächlich Fleisch essen; Rohköstler genauso darunter leiden wie jene, die auf die Keto-Diät setzen. "Man wird nicht zwei Personen mit einer orthorektischen Ernährungsweise mit einer Mahlzeit glücklich machen können", so die Psychologin.