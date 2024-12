Nordhausen/Eisleben - Für Beschäftigte der Großbäckerei Aryzta in Eisleben in Sachsen-Anhalt und im thüringischen Nordhausen gibt es deutliche Einkommensverbesserungen. Für alle Beschäftigten stiegen die Entgelte um mindestens 13 Prozent, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Ein Unternehmenssprecher bestätigte einen Tarifabschluss, der für rund 1.200 Beschäftigte in Eisleben und 175 Beschäftigte in Nordhausen gelte.