Ernährung und Krebs Studie: Milchkonsum kann das Risiko für Darmkrebs vermindern

Dritthäufigste Tumorerkrankung

Mehr als fünf Prozent der Menschen in Deutschland erkranken nach Krebsregister-Zahlen im Laufe ihres Lebens an Darmkrebs, der die dritthäufigste Tumorerkrankung in Deutschland ist. Rudolf Kaaks vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg sieht die neue Untersuchung als gut durchgeführte Analyse an. "Die Studie bestätigt frühere, ähnliche Befunde, beispielsweise in der europäischen "Epic"-Studie", erklärt der Krebsspezialist. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse auch für Männer gelten.