Ernährung: Studie zu pflanzlicher Ernährung nimmt Kinder ins Visier

Karlsruhe - Jetzt sind die Kinder dran - nach der im vergangenen Jahr gestarteten Coplant-Studie unter Koordination des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), der bislang größten Studie zu pflanzenbasierter Ernährung im deutschsprachigen Raum, werden nun auch Minderjährige in die Untersuchungen einbezogen. Die Forscherinnen und Forscher wollen herausfinden, welchen Einfluss das Essverhalten von Eltern auf ihre Kinder hat. Das Ganze läuft unter dem Namen "kids/family" – und die Daten werden beim Max Rubner-Institut in Karlsruhe und beim BfR in Berlin zusammengetragen.