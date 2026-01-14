Ernährung Minister Rainer gegen Preisaufschläge bei Lebensmitteln

Bio-Flächen nur minimal gewachsen

Der Ökolandbau war zuletzt weiter gewachsen, aber nur langsam. Biologisch bewirtschaftet werden nach jüngsten Daten des Bundesagrarministeriums von 2024 nun 11,5 Prozent der Agrarfläche – nach 11,4 Prozent 2023. Das Ziel eines Bio-Anteils von 30 Prozent bis 2030, das einst die Ampel-Koalition aufstellte, bleibt damit weit entfernt. Die Zahl der Öko-Betriebe ging 2024 sogar um 2,2 Prozent auf 35.881 zurück, ihr Anteil liegt nunmehr noch bei 14,1 Prozent.

Rainer sagte zum 30-Prozent-Ziel: "Ich will nicht sagen, dass man das nicht schaffen kann – aber beim aktuellen Wachstum ist es ambitioniert." Es habe in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum gegeben. "Entscheidend ist jetzt, dass die Bio-Branche weiter marktorientiert wächst und wirtschaftlich tragfähig bleibt."