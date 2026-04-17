Ernährung Limo, Tiefkühlpizza, Wurst - für Kinder besonders schädlich?

Snacks und Fertiggerichte führten außerdem zu einem anderen Miteinander zu Hause, sagt er. "Die Zeiten, in denen in Familien wirklich gekocht und gemeinsam gegessen wird, werden seltener." Außerdem seien die Mahlzeiten so beschaffen, dass man diese mühelos neben dem Computerspielen oder Fernsehgucken essen könne.

Kann sich die Ernährung auf die psychische Gesundheit auswirken?

Eine kanadische Studie sieht jedenfalls Hinweise darauf, dass der Verzehr von hochverarbeiteten Lebensmitteln in der frühen Kindheit die Verhaltens- und emotionale Entwicklung negativ beeinflussen kann. Dafür untersuchten die Forschenden die Ernährungsgewohnheiten von fast 2.100 Kindern im Alter von drei Jahren und deren Verhalten im Alter von fünf Jahren.

Dabei zeigte sich, dass kleine Kinder, die mehr hochverarbeitete Lebensmittel aßen, später vermehrt Verhaltensauffälligkeiten zeigten. Die Fachleute folgern daraus, dass eine gesündere Ernährung sich langfristig vorteilhaft auf die psychische auswirken könnte.

"Gesundes Essen ist immer gut", sagt Christine M. Freitag von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. "Aber eine psychische Störung kann man nicht allein durch gesundes Essen verhindern. Da gibt es zahlreiche weitere Risikofaktoren." Kritisch sieht sie, dass die Studie nicht untersucht hat, ob bei den Kindern auch genetische Faktoren eine Rolle gespielt haben könnten oder ob die Eltern selbst an psychischen Störungen litten.

Denn etwa bei Eltern mit ADHS sei die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Alltag zu Hause unstrukturierter und weniger geplant ablaufe, wodurch mehr Fertiggerichte auf den Tisch kommen könnten, erläutert die Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Frankfurter Universitätsklinikum. Zugleich hätten die Kinder selbst ein höheres ADHS-Risiko. "Betroffene Kinder essen oft schlechter." Auch Eltern mit Depressionen hätten Probleme, den Alltag zu bewältigen und ihren Kindern ausgewogene Mahlzeiten zuzubereiten.

Wie eindeutig ist die Forschungslage?

Dass hochverarbeitete Lebensmittel, die viel Salz, Zucker, Fette und Zusatzstoffe enthalten, ungesund sind, darin sind sich viele Fachleute einig. Doch welche Krankheiten diese genau begünstigen können, ist noch unklar. "Tatsächlich weiß man leider noch gar nicht so viel über die Mechanismen", sagt Ernährungsexpertin Graf.

Dazu müsse man mehr Interventionsstudien machen, bei denen zum Beispiel eine Gruppe von Testpersonen gezielt eine bestimmte Menge hochverarbeitete Lebensmittel über einen festgelegten Zeitraum bekomme, sagt sie. Danach müssten Parameter wie Blutdruck, Körpergewicht, Blut- und Urinproben mit denen einer Kontrollgruppe verglichen werden, die in dieser Zeit keine hochverarbeiteten Lebensmittel zu essen bekomme.

Nach Ansicht von Jochum sollte sich die Forschung zudem mehr auf das gesamte Lebensmittel konzentrieren als auf die einzelnen Inhaltsstoffe. "Es spielt nicht nur eine Rolle, wie viele Aminosäuren oder Proteine es zum Beispiel enthält. Man muss auch die Wechselwirkungen der Inhaltsstoffe genauer betrachten, welche Auswirkungen etwa Aromastoffe auf die Verzehrmenge haben und wie die Textur dazu beiträgt."