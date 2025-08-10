Ernährung: Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels

"Der Haselnusspreis ist derzeit sehr hoch", sagt der frühere Händler Sterk. Deshalb werden Haselnüsse ihm zufolge zurzeit kaum gehandelt - anders als etwa Erdnüsse. Auch bekomme er mit, dass Unternehmen versuchten, Rezepte zu ändern, um den Haselnussanteil zu senken.

Mandeln als günstigere Alternative

Rainer Lückenhausen ist Partner beim traditionsreichen Hamburger Handelshaus Schlüter & Maack, das unter anderem auf Haselnüsse spezialisiert ist. Er schätzt, dass Unternehmen auf andere Nussarten ausweichen werden: insbesondere Mandeln, "die preislich interessanter sind".

Lückenhausen vermutet, dass zumindest weitere Preissprünge der Haselnusskerne ausbleiben werden. "Mit gravierenden weiteren Ernterückgängen wird derzeit nicht gerechnet." Ein Unsicherheitsfaktor sei der Klimawandel. Der führe zu Wetterveränderungen, die Einfluss auf die Erträge hätten. Die Auswirkungen ließen sich schwer vorhersagen.

Abhängigkeit vom "grünen Gold" und höhere Preise

Die Frostschäden in der Türkei treffen vor allem die Produzenten. Viele Bauern sind nicht gegen Ernteausfälle versichert. In Dörfern an der Schwarzmeerküste ist der Haselnussanbau wirtschaftlich so dominant, dass er oft die einzige Einkommensquelle bildet. "Der Winter war hart hier. Der Schnee im April hat alles ruiniert", sagt eine Erntehelferin der türkischen Nachrichtenagentur DHA.

Die staatliche Getreidebehörde legte vor wenigen Tagen zur Erntezeit wie üblich einen offiziellen Mindesteinkaufspreis für Haselnüsse fest, der den Markt stabilisieren soll. Dieses Jahr liegt der Einkaufspreis eines Kilogramms Nüsse bei rund 4,20 Euro. Das ist knapp 17 Prozent höher als im Vorjahr auf Eurobasis. Auf Basis der Landeswährung Lira, die immer wieder abwertet, ist es eine Erhöhung von mehr als 50 Prozent.

Der Vorsitzende der Landwirtschaftskammer der Anbauregion Giresun, Nurittin Karan, erwartet dennoch, dass Abnehmer aus Deutschland und anderen Ländern die Bestände schnell aufkauften. Was eine Knappheit in Deutschland abfedern könnte: Für den türkischen Markt solle ein deutlich kleinerer Teil der Ernte zurückgehalten werden. Der Rest gehe in den Export.