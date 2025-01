Ernährung: Fleischwarenhersteller muss saniert werden

Apolda (dpa/th) - Weniger Nachfrage nach Wurst- und Fleisch und gestiegene Kosten: Der traditionsreiche Thüringer Fleischwarenproduzent Thüfleiwa in Apolda muss saniert werden. Genutzt werde die rechtliche Möglichkeit zur Restrukturierung in Eigenverantwortung, teilte die Geschäftsführung in Apolda mit. Einen entsprechen Antrag von Geschäftsführer Mirko Schwendel habe das Amtsgericht im Januar stattgegeben. Das mittelständische Unternehmen mit derzeit 130 Beschäftigten hat nach eigenen Angaben eine mehr als hundertjährige Tradition in der Herstellung von Thüringer Wurst- und Fleischwaren.